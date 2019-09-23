صبحي عسيلة: الإعلام المعادي يحاول شراء مصدر للخبر.. فيديو

قال الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن زمن تجاهل الأحداث قد انتهى ويجب المواجهة ولم يعد ممكن أن نتجاهل أي شيء، موجها التحية للهيئة العامة للاستعلامات والدور الهام الذى تقوم به.



وأضاف صبحي عسيلة، فى حواره لبرنامج "الحياة اليوم" أن جميع الأجهزة عليها دور يجب أن تقوم به ولا يجب أن تترك الساحة لخصمك وليس من الحكمة تركها لهم.



وتابع صبحي عسيلة أن أصل المؤامرة هو محاولة شراء مصدر للخبر، مشيرا الى ان القنوات المعادية تقوم بالنقل عن وكالات او موقع فى الاساس تابعة له ولكنه يحاول إيجاد مصدر لهذا الخبر.



واستكمل ان المشكلة فى تورط ووسائل إعلام أخرى تنقل عن هذا الاعلام المعادي وتتورط معهم فى نقل الاكاذيب.

