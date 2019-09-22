توفير التأمين الشامل للصيادلة ضد الحريق والانفجار وفقد الإيجار

يوفر التأمين الشامل للصيادلة عددا من التغطيات التأمينية التى تتمثل فى خطر الحريق والانفجار وفقد الإيجار، وتتضمن وثيقة التأمين الشاملة للصيادلة تغطية الصيدلية من الخسائر والأضرار التى قد تتعرض لها الصيدلية والعاملين بها مثل الحريق والأخطار الاضافية الملحقة به ، وتضم تغطية خطر الحريق كل من الحريق والصاعقة أو الحريق الناتج عن الانفجار أو الاشتعال الذاتى ، فيما يضم تغطية خطر الانفجار تغطية الخسائر او الاضرار التى تلحق بالممتلكات الخاصة بالمؤمن عليها نتيجة لخطر الانفجار داخل العين المؤمن عليها .



وتشمل التغطية الشاملة للصيادلة فقد الإيجار الذى يضمن تعويض المشترك " بصفته مالك أو مستأجر" عن فقد القيمة الايجارية للعين المؤمن عليها ، نتيجة عدم صلاحيتها للاستخدام كنتيجة مباشرة لتحقق أى من الأخطار المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة .



كما تتضمن التغطية الشاملة للصيادلة المسئولية المدنية قبل المالك والغير، ويضمن هذا التأمين تغطية مسئولية المستأجر القانونية قبل المالك " المادة 584 من القانون المدنى " عن الخسائر والاضرار التى تنتج عن تحقق خطر الحريق والتى تلحق بالمبانى المؤمن عليها والتى تحدث فى الجزء الذى يشغله المستأجر ، كما تضمن ايضا تغطية مسئولية المشترك القانونية قبل الغير " المادة 163 حتى 174 والمادة 178 من القانون المدنى عن الخسائر والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير الناتجة عن حادث حريق او اى من الاخطار الإضافية الخاصة بالمؤمن عليها بموجب هذه التغطية التى تحدث بالعين المؤمن عليها وتمتد الى ممتلكات الغير.



ويؤكد جمال شيبه ، مدير عام الفروع وتطوير الأعمال بالشركة المصرية للتأمين التكافلى، فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن وثيقة التأمين الشاملة للصيادلة، تغطى الخسائر والأضرار التى قد تلحق بسكن الصيدلى وأسرته، المقيمين معه بصفة مستديمة ، مشيرا الى ان هذه التغطية تشمل اخطار المسكن الناتجة عن الخسارة او التلف الذى يلحق بالمبانى فى حالة اذا كان مبنى السكن مملوك للمشترك، لافتا الى ان هذه الوثيقة تشمل العواصف والرياح والفيضان والزلزال ، فضلا عن تغطية الفعل الضار من افراد اسرة المشترك او من فى خدمته، اضافة الى ذلك فان هذه الوثيقة تتضمن تغطية الشغب والاضطرابات المدنية ، ويقصد بها إثارة الرعب والفزع بين جمهور المواطنين بسبب الأفعال التى يرتكبها بعض الأشخاص الذين يدفعهم هدف عام مشترك للقيام باعمال العنف والاضطرابات وكذا الافعال الناتجة عن تدخل السلطات الشرعية لمحاولة انهاء هذه الاعمال او التقليل من نتائجها .



وأوضح شيبه ، أن هذه التغطية تشمل فقد او تلف محتويات المسكن، فى حدود مبلغ التامين المبينة بجدول الوثيقة عن الفقد او التلف لكل او بعض محتويات السكن المبينة فى جدول الوثيقة اثناء وجودها بالمسكن المنصوص عليه بالجدول نتيجة مباشرة للعديد من الاخطار التى من اهمها الحريق والصواعق والانفجار.