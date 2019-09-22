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أخبار البلد

أشرف فريد: الصعيد سوق جاذب للاستثمار العقاري

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:40 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
أكد أشرف فريد، رئيس قطاع تنمية الأعمال بإحدى شركات الاستثمار العقارى أن القطاع العقارى المصرى يسير بخطى ثابتة نحو الأمام.

واشار فى تصريح خاص لصدى البلد إلى أن شركته بدأت تنفيذ مول "السلام" بمحافظة القاهرة، ويقام على مساحة 68 ألف متر مربع باستثمارات 250 مليون جنيه.

وقال إن هناك دراسات موسعة خلال الفترة القادمة للتوسع فى الصعيد ولا سيما أسيوط وقنا لافتا إلى ان محافظات الصعيد تعتبر من المناطق الجاذبة للاستثمار العقارى خلال الفترة القادمة .

واوضح ان فكرة المولات وانتشارها فى المحافظات المختلفة اثبت نجاحه واضحا لافتا الى ان مول طنطا الذى أنشأته شركة مزاكر يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا يوما بعد الآخر لافتا إلى أن هناك تفكير جدى للتوسع فى المزيد من المولات فى الوجه البحرى.

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