تفجير عبوة ناسفة ومقتل 12 مواطنا.. السعودية تصدر بيانا عاجلا حول هجوم كربلاء الدموي

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، إدانتها للهجوم الذي وقع، الجمعة الماضي، في محافظة كربلاء العراقية، حيث خلف تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب 12 قتيلا.





وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على حسابها في "تويتر"، أن المملكة "تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بمحافظة كربلاء بجمهورية العراق وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى".



وأعلن تنظيم "داعش"، مساء السبت، مسئوليته عن التفجير الذي خلف 12 قتيلا و5 جرحى.