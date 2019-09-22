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توك شو

وائل غنيم يعمل بخطة محددة ويستهدف كسر هيبة الدولة.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:34 م
وائل غنيم
وائل غنيم
توك شو
قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن وائل غنيم، تدرب بشكل جيد، على الفيديوهات التي يبثها، ويعي جيدا ما يقوله.

وتابع خليل خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «لو تابعنا سنجد أن الدكتور علاء الأسواني، المتواجد بالخارج دخل المشهد، ثم ظهر محمد البرادعي في الصورة، فضلا عن صفحات بأسماء مؤيدة له»، معلقا «جميع هؤلاء ظهروا بتدرج منظم».

وأردف «الخطة تستهدف كسر الهيبة بالتطاول على الرئيس والقوات المسلحة»، مشيرا إلى أن تفنيد الإعلام المصري للفيديوهات التي بثتها الجزيرة، أجبرتها على الاعتراف ببث صور وفيديوهات خاطئة.

وأكد أن خطة استهداف مصر، مرتبطة بضرب أرامكو في منطقة الخليج العربي

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