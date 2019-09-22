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رياضة

محمد صلاح السبب أم إصابة نجم الريدز ؟.. سر تغيير ساديو مانى فى لقاء ليفربول وتشيلسي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:45 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
عمرو ابوبكر
حقق ليفربول فوزًا بشق الأنفس علي تشيلسي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز ضمن منافسات الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

- مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي
شارك النجم الدولي المصري محمد صلاح في المباراة كاملة وقدم أداء جيدا ولكن لم يسطتع أن يسجل أهدافا خلال الـ 90 دقيقة، على الرغم أن نادي ليفربول أشعل حماس الفريق قبل المباراة وغرد بفيديو لهدف صلاح في تشيلسي في الموسم السابق.

- خروج ساديو ماني من مباراة ليفربول وتشيلسي
وأيضًا تواجد السنغالي ساديو ماني رفيق محمد صلاح في فريق ليفربول في التشكيلة الأساسية لمباراة تشيلسي ولكنه خرج في شوط المباراة الثاني ولكن هذه المرة لم يكن رد فعله كما كان في المباراة السابقة ولم ينفعل.

وكان يورجن كلوب كرر عملية تبديل ساديو ماني في العديد من المباريات مما جعل ماني لاعب فريق ليفربول يصدر رد فعل في مباراة بيرنلي، وصرح كلوب بعد هذا التصرف أن عصبية ماني كان سببها محمد صلاح.

- تغيير ساديو ماني في مباراة ليفربول وتشيلسي بسبب صلاح
على غير العادة من الدوريات الأوروبية التبرير عن تغيير أحد اللاعبين، صرح كلوب عقب انتهاء المباراة :"لقد تلقى ساديو ماني كدمة قوية في قدمه، و كان يجب علينا إجراء هذا التغيير".

وكأن كلوب يصدر هذه التصريحات لكي يوضح للجماهير أن محمد صلاح ليس له علاقة بهذا الأمر، وأن اللاعبان لا يوجد بينهما خلافات، ورد فعل مباراة بيرنلي لم يكن الا عصبية ملعب كما يقال بلغة كرة القدم.

جدير بالذكر أن فوز ليفربول عزز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة ، بينما تجمد تشيلسي فى المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

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