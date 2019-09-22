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اقتصاد

البنك المركزي العماني: لا نجري محادثات مع دول الخليج لحزمة مساعدات

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:56 م
البنك المركزي العماني
البنك المركزي العماني
رويترز
قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني اليوم الأحد إن سلطنة عمان لا تجري محادثات مع دول الخليج لأي حزمة مساعدات وإن العجز المالي للبلاد يتراجع أيضا بسبب كبح الإنفاق.

وقال طاهر العمري للصحفيين على هامش مؤتمر مالي في الكويت "ليس من جانبنا. لم أناقش أي شيء"، وأضاف أيضا أن وزير المالية لا يجري مناقشات في هذا الصدد.

ورغم وصول عمان إلى الأسواق المالية إذ أصدرت سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام، لا يزال الوضع المالي في السلطنة ضعيفا وتصنف وكالات التصنيف الائتماني ديونها على أنها عالية المخاطر.

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