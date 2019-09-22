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شوفت منكر.. أول تعليق من محمد رمضان على فبركة قناة الجزيرة لـ فيديوهاته.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:40 م
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
محمد القاضي
علق الفنان محمد رمضان، على أكاذيب قناة الجزيرة بعد الاستعانة بأحد فيديوهات حفلاته وعرضها كأنها جانب من المظاهرات التى دعا إليها المقاول الهارب محمد على. 

وقال "محمد رمضان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، «جيش مصر وشرطة مصر جزء لا يتجزأ من الشعب»، متابعا «مكنش عندي أي اهتمامات قبل دخول الجيش وكان كل اهتمامي بالجمهور».

وأضاف «مفيش فيديو نزل له علاقة بالجمهور إلا وأنا حافظة»، موضحا «شوفت الفيديو وشوفت منكر بعيني وشوفت تزوير وكان لازم أقول إن الفيديو قديم من مدة كبيرة ومش متذكر كان فين الحدث، والفيديو مالوش أي علاقة بأحداث دلوقتي تماما».

وقال «أول مرة شوفت الفيديو حد قالي من الناس اللي شغالين معايا ان قناة الجزيرة نزلت الفيديو ده، واللي انا مستغربة إن فيه ناس قالت محمد رمضان خائن، بعد علقت على الفيديو، والناس دول عندهم غشاوة على أعينهم وعلى قلوبهم، أنا بقولهم دا غلط وهما مش مصدقين».

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