36 مليار جنيه خسائر البورصة.. أديب يكشف عن الأسباب ..فيديو

أكد الإعلامي عمرو أديب أن البورصة المصرية خسرت اليوم 36 مليار جنيه بجلسة واحدة وجاءت الخسارة نتيجة حالة هلع من البعض الذين قاموا بالبيع والذي قام بالشراء العرب والأجانب.





وأضاف أديب مقدم برنامج الحكاية على فضائية "mbc مصر"، أن تلك الخسارة جعلت البورصة تغلق لمدة نصف ساعة وتعاود العمل مجددًا مرة أخرى، مشيرا إلى أكثر من أسهم 150 شركة انخفضت أسهمها.





وتابع مقدم برنامج الحكاية أن هناك البعض لا يتأثر بذلك من أصحاب الشركات الكبيرة، مشيرا إلى أكبر من تعرض للخسارة هو المستثمر الصغير.





وأشار مقدم برنامج الحكاية إلى أن أكثر من قطاع سوف يتأثر أهمها قطاع السياحة التي انتعشت لكنها سوف تتأثر .