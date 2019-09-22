ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

36 مليار جنيه خسائر البورصة.. أديب يكشف عن الأسباب ..فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:34 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الإعلامي عمرو أديب أن البورصة المصرية خسرت اليوم 36 مليار جنيه بجلسة واحدة وجاءت الخسارة نتيجة حالة هلع من البعض الذين قاموا بالبيع والذي قام بالشراء العرب والأجانب. 

وأضاف أديب مقدم برنامج الحكاية على فضائية "mbc مصر"، أن تلك الخسارة جعلت البورصة تغلق لمدة نصف ساعة وتعاود العمل مجددًا مرة أخرى، مشيرا إلى أكثر من أسهم 150 شركة انخفضت أسهمها. 

وتابع مقدم برنامج الحكاية أن هناك البعض لا يتأثر بذلك من أصحاب الشركات الكبيرة، مشيرا إلى أكبر من تعرض للخسارة هو المستثمر الصغير.

وأشار مقدم برنامج الحكاية إلى أن أكثر من قطاع سوف يتأثر أهمها قطاع السياحة التي انتعشت لكنها سوف تتأثر.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إصابة إمام المسجد النبوي بجلطة

ميدو يترك مصر المقاصة ويطير إلى إيطاليا.. اعرف السبب

الصحف الإنجليزية تبرز تألق حارس مرمى إنبي أمام بيراميدز.. اقرأ التفاصيل

اخبار النادي الأهلي اليوم الأحد.. 14 لاعبا ممنوعون من المشاركة أمام القطبين.. وأزمة الإصابات مستمرة

فيديو يثير غضب جماعة الإخوان وتسعى لحذفه من مواقع التواصل .. تعرف عليه

لماذا خسرت البورصة 36 مليار جنيه وإيقاف التداول بها ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف كبر سنها.. بوسي شلبي بمكياج يبرز تجاعيد وجهها

حمادة هلال يظهر مصابا فى ذراعه بحفل المنصورة .. صور

المصريون فى نيويورك يواصلون الاحتشاد لدعم وتأييد مصر والرئيس السيسى