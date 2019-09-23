الداخلية في يوم.. غسيل 35 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص يتاجرون في المخدرات.. أخفى المخدرات في الجبل.. ضبط شخص بحوزته 100 كيلو بانجو بالسويس

-نصبت على المواطنين.. الأموال العامة بالدقهلية تلقي القبض مسئولة أكاديمية تعليمية

-سرقة محتويات غرفة عمليات مركز طبي بشبين القناطر.. وجهود مكثفة لضبط الجناة

-أمن الجيزة يقبض على عصابة الـ 13 مسجلا بالطالبية لسرقة حقائب السيدات





تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية من ضبط مديرة مسئولة عن اكاديمية تعليمية خاصة بتهمة النصب على المواطنين.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث الأموال العامة من ولاء صلاح ابو العلا ضياء ٢٧ عاما ومقيمة قرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة وأحمد السعيد دياب المحامي بصفته وكيلا عن، احمد جمعة السيد حجازي عمر ضد المسؤولين عن اكاديمية حورس للعلوم الصحية الكائن مقرها برج الماسه بشارع جمال الدين الأفغانى بالمنصورة لقيامهم بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية تقدر بنحو ٢٩ ألف جنيه وايهامهم بحصولهم على شهادات علمية معتمدة من الجامعات موثقة من وزارة الخارجية.



وبتقنين الإجراءات تمكنت حملة أمنية من مباحث الأموال العامة برئاسة المقدم أحمد النجار رئيس المباحث والمقدم اكرم صيام وكيل الإدارة من ضبط سمر محمد العيد علي عمر ٤٠ عاما حاصلة على بكالوريوس علوم وتربية والمقيمة شارع المدينة المنورة من شارع محمود شاهين بـ المنصورة المدير المسئول عن إدارة الأكاديمية.



بمواجهتها بما قررته الشاكية الأولى ووكيل الشاكي الثانى أقرت حصولها على المبالغ المالية من الشاكين نظير حصولهم على دورات تدريبية في الأكاديمية ومنحهم شهادات تؤهلهم لسوق العمل من خلال بروتوكول بين الأكاديمية وجامعة أسيوط ومستشفى الهلال الأحمر ومستشفى بيت المال ببرق العز٠



وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام ٧١٩٧ - ٧١٩٨ لسنة ٢٠١٩ إداري قسم ثان المنصورة وجارى العرض على النيابة.



كما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لسرعة القبض على المتهمين بسرقة محتويات غرفة عمليات مركز طب الأسرة بالمستشفى التكاملي الصحي بطحانوب بشبين القناطر.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بسرقة عدد واحد جهاز تخدير و3 كشاف وبعض المستلزمات الخاصة بغرفة عمليات مركز طب الأسرة بالمستشفى التكاملي الصحي بقرية طحانوب والتي كانت تستخدم في إجراء العمليات للمرضى داخل المركز.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمعاينة مكان الواقعة، وجار إجراء التحريات اللازمة لسرعة غموض الواقعة والقبض على الجناة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



فيما كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن عصابة خطرة من 13 عنصرا لسرقة حقائب السيدات والمواطنين بمنطقة الطالبية ونجحت في ضبطهم وبحوزتهم 7 دراجات نارية.



وردت معلومات إلى العقيد محمد أمين مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بقيام عدد من العاطلين والمسجلين خطر بارتكاب جرائم سرقة بنطاق دائرة قسم شرطة الطالبية، بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة إلقاء القبض علي المتهمين بعد إجراء التحريات اللازمة لتحديد هوياتهم.



وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهمين من محافظة الفيوم وكونوا عصابة من 13 فردا ينفذون جرائمهم مستقلين عددا كبيرا من الدراجات النارية، حيث يستقل كل 2 منهم دراجة ويجوبون شوارع الطالبية والعمرانية والهرم لخطف حقائب المواطنين.



نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية في إلقاء القبض علي المتهمين وبحوزتهم 7 دراجات نارية وكمية من الحقائب.



وقرر المتهمون في مناقشاتهم أمام رجال المباحث بقيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث أنهم يحضرون من بلدتهم بالفيوم ليبدأوا عملهم في الساعة السابعة صباحا مع بداية خروج الموظفين وطلبة الجامعات، حيث يجلسون علي أحد المقاهي ويقسم المتهم الرئيسي زعيم العصابة المهام والمناطق فيما بينهم، حيث يخرج كل 2 منهم علي دراجة وفي نهاية اليوم يجتمعون مرة أخري لحصر حصيلة سرقاتهم من مبالغ مالية ثم تصريف الهواتف المحمولة والمتعلقات الشخصية لدي أحد عملائهم ببلدتهم واقتسام ثمنها فيما بينهم.



وفى سياق متصل ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابى ضم 3 متهمين قاموا بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة).



تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 3 متهمين لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 35 مليون جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 100 كيلو جرام لمخدر البانجو.



وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) اعتزم تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق القناة إلى غربها، وأنه يتخذ من إحدى المناطق الجبلية بشرق القناة مكانًا لتخزين تلك المواد بها تمهيدًا لتهريبها عبر نفق الشهيد أحمد حمدى، مستخدمًا سيارة نقل، وأمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبط المتهم بالسيارة في كمين أُعد له بمنطقة غرب النفق دائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 10 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 25 كيلو جرام ، ومبلغ مالى ، و2 هاتف محمول، كما أسفر تفتيش المخزن الكائن بمنطقة شرق القناة عن ضبط 35 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 75 كيلو جرامًا.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار لحسابه، واعتزامه تهريب المضبوطات على متن السيارة المضبوطة والمبلغ المالي من حصيلة تجارته وإستخدام الهاتفين للإتصال بعملائه والسيارة في عملية النقل والترويج.



واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وضبط العناصر القائمة على تهريبها وترويجها.