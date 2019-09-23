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أخبار البلد

الأطباء: 100 مليون صحة كافية للاعتراف بإنجازات الرئيس

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:05 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور سمير التوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء: إن إنجازات الرئيس السيسي موجودة على أرض الواقع، وخاصة مجهودات مجال الصحة، من خلال حملة 100 مليون صحة التي تعد خطوة كافية للاعتراف بالإنجازات.

وأكد التوني في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه لولا حملة 100 مليون صحة، لتفاقمت أعداد مرضى الفيروسات الوبائية، وغير السارية ودفعت الدولة ملايين لعلاجها وللحد من انتشارها، مضيفا أنها جعلت المرضي أصحاء نافعين للوطن.

وأشار التوني، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ستوفر عناية كبيرة للمواطنيين والمرضي، مضيفا أن تطبيقها يعد إنجازا غير مسبق.

وأفاد التوني، أن مستشفيات مصر يوجد بها إحلال وتجديد وإنشاء جديد علي مستوي الجمهوريه، لكي تستوعب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفا أن في محافظة المنيا جار إحلال وتجديد 4 مستشفيات بـمراكز سملوط وملوي وبني مزار وديرمواس.

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