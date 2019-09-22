استمرارًا لتمكين القيادات الشبابية .. مدير جديد للتفتيش المالي والإداري بكفر الشيخ

حرص الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، منذ توليه مهام منصبه منذ ما يقرب من عام بتنفيذ توجه القيادة السياسية في تمكين القيادات الشبابية في تولي المناصب القيادية بالمحافظة، سواء كانوا نواب رؤساء مدن أم رؤساء قرى أم مديري إدارات رئيسية بالديوان العام.



وفي نفس السياق، أصدر محافظ كفر الشيخ، اليوم، القرار رقم 16835 لسنة 2019م، بتكليف علاء فوقي محمود، الموظف بالديوان العام بالدرجة الثالثة "قانون"، بالقيام بأعمال مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالديوان العام بصفة مؤقتة لحين شغلها وفقًا لقرار معايير وتوصيف وتقييم الوظائف الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلفًا للمحاسب محمد فرحات، الذي بلغ السن القانونية للمعاش.



وكان محافظ كفر الشيخ، قد أصدر، عدة قرارات خلال الفترة الماضية، بتولي عدد من الشباب لمناصب قيادية بالديوان العام، من بينهم الدكتور أحمد السماحي، سكرتيرًا خاصًا لمحافظ كفر الشيخ، ومن قبل محمد حلمي، مديرًا للمتابعة الميدانية، ومحمد رأفت، مدير للمكتب الفني للمحافظ، وبركات سالم الشافعي، مديرًا لإدارة الأمن بالديوان العام.

