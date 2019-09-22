ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حزب المؤتمر: الشارع المصري ينتظر دورا لـ الأحزاب السياسية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:04 م
رئيس حزب المؤتمر
رئيس حزب المؤتمر
حمزة شعيب
قال عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الشارع المصري يرغب في الشعور بتواجد الأحزاب السياسية.

وتابع صميدة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الأحزاب تحتاج إلى مساندة معنوية كاملة من الدولة، ولو جلست مع الرئيس السيسي سأطلب حصول الأحزاب على مساحة كاملة».

وأضاف «دور الأحزاب لا يقتصر على التأييد فقط ويشمل انتقاد الأخطاء».

وأشاد ببناء العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا «الناس هتمشي بكتفها في القاهرة خلال كام سنة».

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رجعوا لبعض تاني.. معز مسعود وشيري عادل يثيران الجدل في الجونة

685 ألف جنيه غرامات على الأهلي والزمالك وإيقاف طارق حامد

الزمالك في المركز الثاني .. نجوم الأهلي يحصدون لقب هداف الدوري 11 مرة

أحمد فلوكس: ابني هيكون من أهم لاعبي الكرة في مصر

إصابة إمام المسجد النبوي بجلطة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

685 ألف جنيه غرامات على الأهلي والزمالك وإيقاف طارق حامد

ركبوا الصوت على فيديوهاته .. محمد رمضان يكشف أكاذيب قناة الجزيرة ..فيديو

قصير أوي.. ناهد السباعي بفستان جريء في مهرجان الجونة

شطة: عقوبة كارثية تنتظر الزمالك حال انسحابه من السوبر الأفريقي

خلاف على مدرب الحراس.. أسماء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري

الفيفا يصدم محمد صلاح.. إعلان الـ 3 المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم The Best

فرج عامر يعلن مفاجأة فى تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي غدا

القوات المسلحة: الصفحات الرسمية لـ المتحدث العسكرى على فيسبوك وتويتر هما فقط مصدر المعلومات

نشر تاريخها القذر.. إعلامى بقناة الجزيرة يفضح سياستها الصهيونية ..فيديو

أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول على تشيلسي وسبب تغيير ماني

تغريم نادي الزمالك 315 ألف جنيه وإيقاف طارق حامد مباراة.. اعرف السبب

محمد صلاح السبب أم إصابة نجم الريدز ؟.. سر تغيير ساديو مانى فى لقاء ليفربول وتشيلسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوكيه ورد وشيبسى .. شنطة تثير الذعر بين أهالي شارع مصدق في الجيزة .. صور

كشف كبر سنها.. بوسي شلبي بمكياج يبرز تجاعيد وجهها

حمادة هلال يظهر مصابا فى ذراعه بحفل المنصورة .. صور