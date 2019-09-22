حزب المؤتمر: الشارع المصري ينتظر دورا لـ الأحزاب السياسية

قال عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الشارع المصري يرغب في الشعور بتواجد الأحزاب السياسية.



وتابع صميدة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الأحزاب تحتاج إلى مساندة معنوية كاملة من الدولة، ولو جلست مع الرئيس السيسي سأطلب حصول الأحزاب على مساحة كاملة».



وأضاف «دور الأحزاب لا يقتصر على التأييد فقط ويشمل انتقاد الأخطاء».



وأشاد ببناء العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا «الناس هتمشي بكتفها في القاهرة خلال كام سنة».