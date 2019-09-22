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هويدا مصطفى: مواقع التواصل ليست إعلاما بديلا واللجوء لها بسبب الفراغ المعرفي ..فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:49 م
عميد إعلام القاهرة
عميد إعلام القاهرة
عمرو ممدوح
قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن هناك ما يعرف بـ"وهم الحقيقة"، وذلك من خلال تكرار نشر الشائعات، مشيرة إلى أن أي محتوى تتم مشاركته بشكل كبير فيظن البعض أن ذلك هو الحقيقة.

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى، في حوارها ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمها البعض على أنها إعلام بديل، إلا أن ذلك توصيف خاطئ، مشيرة إلى أن مواقع التواصل تستهدف تبادل الأفكار، وخلق علاقات، ولكنها ليست مصدر معلومات.

وأوضحت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن نسبة التفاعل مع تصحيح الشائعات لا تكون بمستوى التفاعل مع الشائعات المنتشرة، مشيرة إلى أن اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي يدل على وجود فراغ معرفي.

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