المجلس القومي ينشر بيان المرأة المصرية في اليوم العالمي للسلام

نشر المجلس القومى للمرأة بيانا في اليوم العالمي للسلام الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام.



وجاء في البيان: "نعلن نحن نساء مصر وعظمتها، ضمير هذه الأمة وقلبها النابض، طاقة العطاء والتضحية فيها، دعمنا التام لوطننا الحبيب مصر ضد كافة المخططات والمؤامرات التى تسعى لهدم كيانه وزعزعة استقراره".



وتابع المجلس: "كما نعلن رفضنا لمحاولات بث أكاذيب مضللة تهدف إلى إثارة الفتن وتعطيل سعينا الحميد نحو الإصلاح والتقدم والتطور والازدهار وبناء مصر الحديثة".



ونؤكد أن المرأة المصرية، أصبحت واعية ومدركة بالأخطار والمخططات التي تحاك ضد الوطن في الظلام، وتسعى الى تقسيم ابناءه وتفتيت الوطن وتسليمه إلى أيادي الكيانات الإرهابية المحرضة والمضللة للعبث بثرواته ومقدراته.



ونؤكد أن مصر ستظل صامدة قوية تمضي بعزيمة لا تلين في مسيرتها الرائدة التى تقوم على سواعد أبنائها وشبابها لمواصلة تحقيق الإنجازات للوطن.



ونشدد على أن المرأة المصرية تؤمن ايمانًا حقيقيًا بوطنها الذي تمكن خلال فترة وجيزة من تعزيز حضوره وتأثيره على المستويين الإقليمي والدولي وتحقيق الكثير من النجاحات ، وشق طريقه بثبات نحو المكانة التي يستحقها.



ومن هذا المنطلق فنحن ندعو أبناء هذه الامة بجميع فئاتها رجالها ونسائها شيوخها وأطفالها الحفاظ على روح الاتحاد والتماسك فيما بينهم وأن يظل دومًا هو هدفنا الذي نسعى الى تحقيقه.



كما ندعو وسائل الإعلام والعقول المستنيرة في مصر إلي دعم وصول الحقيقة بكل شفافية إلى المواطن المصري، وتوعيته بما يتم حوله من محاولات لبث الاشاعات والفتن والتشكيك في قناعاته و وأولوياته وانجازاته.



ونؤكد أنه لا وقت لدينا للفرقة أو الانقسام وأن علينا الآن التفكير في مزيد من العمل والجهد في سبيل رفعة هذا الوطن والنهوض به وتحقيق الأفضل لمستقبله ومستقبل أبنائه وللأجيال القادمة، ونؤكد أن مصر وطننا الغالي الذي نحميه بأرواحنا ونفديه بدمائنا قادر على مواجهة هذه المخططات والتصدي لها.