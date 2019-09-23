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حوادث

نادي قضاة الإسكندرية يهنئ رئيس مجلس الدولة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:17 ص
نادى قضاة مجلس الدولة
نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يقدم التهنئة
كتب محمد زهير
استقبل اليوم المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة أعضاء نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادى لتقديم التهنئة له على توليه منصبه الجديد وتمنوا لسيادته التوفيق والسداد.

وأشار مصدر مسئول بالمجلس إلى أن المستشار حسام الدين، أكد على تميز مدرسة الإسكندرية في العطاء القضائى والإنجاز المعهود عنهم ودقة تنظيم العمل في محراب العدالة , كما أكد على أهمية رفع مستوى إنجاز قضايا المواطنين أولًا بأول , والعمل على تجاوز التحديات التي تعترض أعمال المحاكم وبما يكفل تحقيق العدالة، وتوطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لحقوق الدولة ، وعمادًا للأمن القضائي بين الناس.

وأضاف المصدر المسئول أن رئيس المجلس تمنى لنادى قضاة المجلس التوفيق والتقدم، وأكد على أهمية رفع معدلات الإنجاز وسرعة التوجيه بتحقيق العدالة الناجزة، وأن هذه الأهمية تستتبع بالضرورة تحولًا جوهريًا في دور القضاء حتى يرقى إلى الحماية القانونية الفعلية لحقوق الإنسان على أكمل وجه.

وأصبح هذا التحول في طبيعة المهام القضائية في حاجة ملحة إلى ثقافة قضائية جديدة تستوعب كل القيم، وتعطي للأحكام الفاصلة في النزاعات المعروضة على المحاكم أبعادها المستمدة من روح القانون , وتصريف القضايا بالسرعة المطلوبة والفاعلية المنشودة لإشاعة العدل بين الناس.

نادي قضاة الإسكندرية يهنئ رئيس مجلس الدولة
نادي قضاة الإسكندرية يهنئ رئيس مجلس الدولة
نادي قضاة الإسكندرية يهنئ رئيس مجلس الدولة

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