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فن

مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:50 م
ابطال فيلم ادم المغربى
ابطال فيلم ادم المغربى
محمد نبيل - عدسة/ عز حسين
بدأ قبل قليل توافد صناع فيلم أدم للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة وعرضه العربى الأول.

وحرص على حضور العرض عدد من النجوم ومنهم لقاء الخميسى، نسرين طافش، بشرى، أحمد داش، محمد كريم، طارق الابيارى،  ودرة وجاد شويرى وغيرهم.

الفيلم مرشح السينما المغربية فى المنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبى، وهو من إخراج مريم توزانى، آدم تقوم فيه لبنى أزبال ونسرين الراضي بدور البطولة.

ويحكي الفيلم عن قصة صداقة بين سيدتين، هذا اللقاء سيسمح لواحدة منهما بقبول الطفل الذي ستحمله في أحشائها أما الأخرى فستستعيد ثقتها في الحياة وتعيشها كما هي، وتم تصوير الفيلم بمدينة الدار البيضاء سنة 2018.

الفيلم من إنتاج نبيل عيوش ، وإنتاج مشترك بين أمين بنجلون وباتريك كوينت، حيث اشتركت ثلاث شركات تمثل ثلاث دول وهي المغرب، و فرنسا، وبلجيكا.
مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور
مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور
مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور
مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور
مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور
مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور
مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور
مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور
مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور
مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور
مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور
مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور
مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور
مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور
مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور
مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور
مرشح لجائزة الأوسكار.. صناع فيلم أدم في العرض العربي الأول بـ مهرجان الجونة .. صور

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