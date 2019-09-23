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حوادث

ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5801) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :
(1937) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (187) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و (21) مخالفة دراجات نارية مخالفة، و (35) مخالفة شروط الترخيص، و (18) مخالفة "موقف عشوائى"، و (27) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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