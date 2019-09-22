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مرأة

لبنات السعودية.. اشكال انيقة للمانيكيير في اليوم الوطني 89.. صور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:48 م
اطلالة المانيكير
اطلالة المانيكير للسعوديات بمناسية اليوم الوطني 89
على صالح
طلاء الأظافر أو المناكير اطلالة مهمة جدا لتكتمل به أناقتك، ولاسيما في المناسبات التي تتطلب ظهورك باطلاله مميزة

ولتكون الاناقة هي عنوانك وتتحلين بأمل قدر من الجمال والاشراق في اطلالتك يجب عليكالا تتخلين عن البساطة

ويعتبر فصل الخريف من اكثر المناسبات التي لا تتطلب تعقيدا في المظهر لاسيما وأنها تتواكب في المملكة العربية السعودية باحتفالات اليوم الوطني 89

ولكي تبدين انيقة جدا بإطلالة مميزة كيوم عرسك نقدم لك أحدث موضة تتنافس عليها السعوديات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89، حيث يتنافسن السعوديات ومراكز التجميل بالمملكة في التفنن في صنع أشكال رائعة باستخدام اللونين الأبيض والأخضر لوني العلم السعودي

وإليك أهم الاطلالات لرسمات المناكير التي تُظهرك في أبهى إطلالة باليوم الوطني ٨٩ للمملكة العربية السعودية

وتمتاز تلك الإطلالات بتدرجات اللونين الأخضر والابيض بطريقة جذابة ومميزة وأنيفة.

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لبنات السعودية.. اشكال انيقة للمانيكيير في اليوم الوطني 89.. صور

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