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حوادث

مخالفات قانون البيئة.. ضبط 556 قضية متنوعة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شنت الاجهزة الامنية حملات مكبرة فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة وقضايا "الضرائب العامة لضبط الخارجين عن القانون.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (556) قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (112) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (6) قضايا متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (11) قضية (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات).

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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