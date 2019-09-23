ضبط 27 قطعة سلاح نارى و149 قضية مخدرات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 27 قطعة سلاح نارى بحوزة 28 متهما) .. وذلك على النحو التالى:-





(3) بنادق آلية، و (4) بنادق خرطوش، و (4) طبنجات، و (16) فرد محلى، و (63) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (210) قطع سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (56067) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:





(278) حكم جناية، و (16897) حكم حبس جزئى ، و (3483) حكم حبس مستأنف ، و (26129) حكم غرامة، و (9280) حكم مخالفة .





وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (149) قضية مخدرات بحوزة (157) متهما، ضُبط خلالها الآتى:





كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 6,307 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 5,905 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2,648 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الكيتامين وزنت ( 150 جراما)، و كمية من مخدر الأفيون وزنت (6 جرامات)، و كمية من مخدر الشابو وزنت (15 جراما)، و كمية من مخدر الآيس وزنت (40جراما)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,485 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 155 جراما)، و عدد (2589) قرصا مخدرا .



