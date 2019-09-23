أبوزيد : بعض الدوائر الإعلامية الكندية وقعت فريسة لمنهج الإثارة والتضليل

أعرب السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر بكندا، عن حزنه الشديد للأخطاء التي تقع فيها بعض وسائل الإعلام الكندية لنشرها معلومات مغلوطة عن الأحداث في مصر حيث قال : ‏من المؤسف أن تقع بعض الدوائر الإعلامية الكندية فريسة لمنهج الإثارة والتضليل عند تغطية الأوضاع في مصر".





وأكد السفير أبوزيد في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى جاهدة لتزييف حقيقة ما تشهده مصر من تطور وتقدم غير مسبوق للتعتيم على معاركها الخاسرة.



