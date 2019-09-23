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أخبار البلد

أبوزيد : بعض الدوائر الإعلامية الكندية وقعت فريسة لمنهج الإثارة والتضليل

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:58 ص
السفير احمد ابوزيد
السفير احمد ابوزيد
محمود نوفل
أعرب السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر بكندا، عن حزنه الشديد للأخطاء التي تقع فيها بعض وسائل الإعلام الكندية لنشرها معلومات مغلوطة عن الأحداث في مصر حيث قال : ‏من المؤسف أن تقع بعض الدوائر الإعلامية الكندية فريسة لمنهج الإثارة والتضليل عند تغطية الأوضاع في مصر".

وأكد السفير أبوزيد في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى جاهدة لتزييف حقيقة ما تشهده مصر من تطور وتقدم غير مسبوق للتعتيم على معاركها الخاسرة.

ويشار إلي أن الدولة المصرية المصرية ومنذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الى سدة الحكم في العام ٢٠١٣ وهي تشهد حركة في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والتعليمية وغيرها للنهوض بالدولة ووضعها في مصاف الدول.
أبوزيد : بعض الدوائر الإعلامية الكندية وقعت فريسة لمنهج الإثارة والتضليل

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