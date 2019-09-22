محمد رمضان: قطر خطر على مصر أكتر من إسرائيل ..فيديو

قال الفنان محمد رمضان، إن مهنته مرتبطة بالشعب المصري، معقبا «أنا جزء من الشعب، ومهنتي مرتبطة بالشعب، والشعب هو الجمهور هو الأول في حياتي».





وأضاف محمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، «أنا متابع اللي بيحصل في البلد، وإحنا شعب عاقل، وممكن بعض الشباب يكون اتأثر، بس دول عندهم قلة خبرة، والشيطان ممكن يكون دخل بينهم، وأما يقعدوا مع نفسهم، هيفهموا كويس».





وأكد محمد رمضان «قطر تكن لنا كل ما هو سيئ، ونفسي أعرف سبب كره مصر للدرجة دي».





وتابع محمد رمضان «ساعات بحس إن الخطر على مصر من قطر أكتر من إسرائيل».