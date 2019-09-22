79 فصلًا.. محافظ كفر الشيخ يزف بشرى سارة بشأن مدارس التمريض

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، زيادة أعداد مدارس التمريض من 19 إلي 21 مدرسة؛ منها مدرسة دسوق بنين بشباس الشهداء، ومدرسة مطوبس بنين بمدينة مطوبس.



وقال المحافظ، إنه جرى فتح الفصول الخاصة بالتمريض التي كانت غير مدرجة بوزارة الصحة وزيادة عددها لتوفير فرص عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ بمجال التمريض.



وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن عدد فصول التمريض على مستوى المحافظة بلغت 79 فصلًا بالمراحل الدراسية المختلفة.



جاء ذلك بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة ضحي عبدالعزيز، مدير إدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية.

