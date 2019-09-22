ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

79 فصلًا.. محافظ كفر الشيخ يزف بشرى سارة بشأن مدارس التمريض

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:21 م
الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، زيادة أعداد مدارس التمريض من 19 إلي 21 مدرسة؛ منها مدرسة دسوق بنين بشباس الشهداء، ومدرسة مطوبس بنين بمدينة مطوبس.

وقال المحافظ، إنه جرى فتح الفصول الخاصة بالتمريض التي كانت غير مدرجة بوزارة الصحة وزيادة عددها لتوفير فرص عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ بمجال التمريض.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن عدد فصول التمريض على مستوى المحافظة بلغت 79 فصلًا بالمراحل الدراسية المختلفة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة ضحي عبدالعزيز، مدير إدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة مالية 72 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 12 مدرسة بمركز أبوحماد

بتكلفة 6.5 مليون جنيه.. طرح 15 مدرسة للصيانة الشاملة بكفر الشيخ

بتكلفة 44 مليون جنيه إنشاء وتطوير 5 مدارس بمركز أبوكبير

بشرى سارة.. محافظ كفر الشيخ: فتح فصلين جديدين للتمريض بفوه والعبور

ترشيحاتنا

أحدث ضجة.. شاهد فستان دوللي شاهين فى مهرجان Egypt eye on fashion

خالد الغندور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

بـ مشروب وأكلة.. ياسمين صبري تكشف عن سر رشاقتها وجسمها الصحي

لفتة إنسانية.. شاهد.. ما فعله كهربا مع حارس الزمالك ومؤمن زكريا

الحكومة تزف بشرى لـ المواطنين حول دعم السلع التموينية والخبز.. تفاصيل

فيديو يثير غضب جماعة الإخوان وتسعى لحذفه من مواقع التواصل .. تعرف عليه

685 ألف جنيه غرامات على الأهلي والزمالك وإيقاف طارق حامد

ركبوا الصوت على فيديوهاته .. محمد رمضان يكشف أكاذيب قناة الجزيرة ..فيديو

قصير أوي.. ناهد السباعي بفستان جريء في مهرجان الجونة

شطة: عقوبة كارثية تنتظر الزمالك حال انسحابه من السوبر الأفريقي

خلاف على مدرب الحراس.. أسماء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري

الفيفا يصدم محمد صلاح.. إعلان الـ 3 المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم The Best

فرج عامر يعلن مفاجأة فى تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي غدا

القوات المسلحة: الصفحات الرسمية لـ المتحدث العسكرى على فيسبوك وتويتر هما فقط مصدر المعلومات

نشر تاريخها القذر.. إعلامى بقناة الجزيرة يفضح سياستها الصهيونية ..فيديو

أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول على تشيلسي وسبب تغيير ماني

محمد صلاح السبب أم إصابة نجم الريدز ؟.. سر تغيير ساديو مانى فى لقاء ليفربول وتشيلسي

تغريم نادي الزمالك 315 ألف جنيه وإيقاف طارق حامد مباراة.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوكيه ورد وشيبسى .. شنطة تثير الذعر بين أهالي شارع مصدق في الجيزة .. صور

كشف كبر سنها.. بوسي شلبي بمكياج يبرز تجاعيد وجهها

حمادة هلال يظهر مصابا فى ذراعه بحفل المنصورة .. صور