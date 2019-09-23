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رياضة

بترول أسيوط يتغلب على الأسمنت وديا استعدادا للموسم الجديد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:54 ص
لاعبي بترول اسيوط
لاعبي بترول اسيوط
رباب الهوارى
حقق الفريق الأول لبترول أسيوط ،الفوز على اسمنت اسيوط بثلاثية مقابل هدف، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثاني.

وقال مصطفى يوسف، إدارى فريق بترول أسيوط في تصريحات لـ"صدى البلد" إن المباريات الودية التى يخوضها الفريق تمثل له وللجهاز الفنى أهم مراحل الإعداد للحكم على قدرات ومستوى اللاعبين الذين تبحث عنهم الإدارة والجهاز الفنى لتمثيل بترول أسيوط فى الممتاز ب للموسم الجديد بغض النظر عن النتائج من فوز أو خسارة.

ويذكر أن بترول أسيوط نجح فى الصعود لدورى القسم الثانى عقب تصدر ترقي القسم الثالث واحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة.

وقرر مجلس إدارة نادي بترول أسيوط برئاسة ناجي كساب، تجديد الثقة في محمد عبد السميع المدير الفني للفريق، وذلك لقيادة الفريق لقيادة الموسم المقبل، بدوري القسم الثاني.

يذكر أن بترول أسيوط قد نجح في ضم العديد من اللاعبين وهم "محمد ميدو" مدافع مركز شباب سنورس لمدة 3 مواسم، ومحمد عبد الله كان محترفا في الاردن سنتين مهاجم لمدة 3 مواسم.

ومحمد مصطفى الشهير بحنطور وسط ملعب نادى إطسا ووقع 3 مواسم وأحمد قمحة وسط ملعب جولدى ووقع 3 مواسم، ورضا بخيت لاعب البلاستيك السابق وقع 3 مواسم باك رايت لاعب خط وسط الفريق الغانى، لمدة 3 مواسم.

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