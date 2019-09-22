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فن

أروى جودة تنضم لفريق عقدة الخواجة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:35 م
اروي جودة
اروي جودة
شيرى نبيل
انضمت الفنانة أروى جودة إلى فريق عمل فيلم "عقد الخواجة" المقرر تصوير دورها الفترة المقبلة .

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "عقد الخواجة" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" وإخراج سامح عبد العزيز العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضا كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

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