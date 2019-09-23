بشراكة أمريكية.. أول مبنى سعيد بمصر.. بالفيديو والصور

تخيل انك تعمل بشركة بها كل وسائل السعادة ..مثلا عندما تمل من عملك تستطيع القيام فى اى وقت تسير فى (تراك ) مخصص للمشى وسط المكاتب او تقوم لتلعب رياضة او تستمع لموسيقى هادئة او تختار شكل غرفة الاجتماعات التى تريد ان تناقش اعمالك بها ..



وتخيل انك تعمل فى شركة جدرانها بها الوان باعثة للسعادة حتى سجاجيد الارضيات تم اختيارها بشكل علمى بحيث وانت تسير عليها تجد نوعا من الراحة .



هذا الوصف المبدئى حقيقة وليس خيال ..والاجمل انه داخل مصر وليس خارجها ..وهو ما اعلنته شركة مونت فيو بانها صممت اول مبنى سعيد بمصر .



المبنى يوجد بمنطقة التجمع ويتكون من 7 ادوار وتم اتباع به كل وقواعد علم النفس فى السعادة من حيث الالوان والاشكال وطبيعة المكاتب وطبيعة الحجرات الزجاجية وغيره.



الجميل فى الامر انك حينما تنظر فى وجه اى شخص فى المبنى تجد الابتسامة تغمره ويظل مبتسما فى وجهك .



الشركة اعلنت رسميا عن هذا المبنى الجديد من نوعه والذى جاء بناء على شراكة مع كبرى الشركات الامريكية المتخصصة فى هذا الصدد ..



