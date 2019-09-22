ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تغريم نادي الزمالك 315 ألف جنيه وإيقاف طارق حامد مباراة.. اعرف السبب

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:06 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسرى غازى
أصدرت لجنتا الانضباط والمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبات مالية، على فريقي الأهلي والزمالك، لما بدر منهما خلال مباراتهما مساء الجمعة الماضي باستاد برج العرب على كأس السوبر؛ بعد الإطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام.

وبلغت مجموع الغرامات الموقعة على النادي الأهلي 365 ألف جنيه، والغرامات الموقعة على نادي الزمالك 315 ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار العقوبات.

وجاءت الغرامات المالية الخاصة بنادي الزمالك على النحو التالي:
- 100 ألفا لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.

- 50 ألفا لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة في حق المرحوم صالح سليم.

- 150 ألفا لمغادرة اللاعبين وجهازهم الفني والإداري والطبي أرض الملعب قبل تسليم الجوائز.

- 10 آلاف لتأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب في بداية الشوط الأول لمدة 5 دقائق.

- 5 آلاف لتأخير تسليم تقرير المباراة " الاسكور شيت " للحكم.

- إيقاف اللاعب طارق حامد مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقرير يدين الأباتشي .. لجنة الانضباط تعاقب شيكابالا والزمالك وثلاثي بيراميدز.. تفاصيل

تغريم نادي الزمالك 100 ألف جنيه وشيكابالا 50 ألفا .. تعرف علي السبب

الأهلي خايف من شيكابالا.. رسالة نارية من مرتضى منصور للقيعي.. فيديو

هل يتسبب شيكابالا في أزمة بين الزمالك واتحاد الكرة قبل السوبر .. تفاصيل

685 ألف جنيه غرامات على الأهلي والزمالك وإيقاف طارق حامد

لسبهم مرتضى منصور.. تغريم النادي الأهلي 365 ألف جنيه بسبب جمهور مباراة السوبر

ترشيحاتنا

محمد رمضان يشن هجوما على المقاول محمد على: بلاش نسمع لـ نصاب ..فيديو

تفجير عبوة ناسفة ومقتل 12 مواطنا.. السعودية تصدر بيانا عاجلا حول هجوم كربلاء الدموي

بحمالات وجريء.. خطيبة محمد فراج تواصل إثارة الجدل بفستان أسود

الحكومة تزف بشرى لـ المواطنين حول دعم السلع التموينية والخبز.. تفاصيل

بـ 12 ألف جنيه.. حذاء بوسي شلبي والجمهور: حرام

صحيفة تكشف مفاجأة: السعودية تسحق إيران في ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوكيه ورد وشيبسى .. شنطة تثير الذعر بين أهالي شارع مصدق في الجيزة .. صور

كشف كبر سنها.. بوسي شلبي بمكياج يبرز تجاعيد وجهها

حمادة هلال يظهر مصابا فى ذراعه بحفل المنصورة .. صور