اخبار البرلمان.. مقترح لزيادة دعم التموين إلى 100 جنيه.. ومطالبة بإجراء قانوني ضد الجزيرة

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 22 سبتمبر.





أدان حزب الحركة الوطنية المصرية بشدة بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بخصوص الأوضاع في مصر في الأيام القليلة الماضية، والذي احتوى على كثير من المعلومات الخاطئة والتي لا أساس لها من الصحة.





أكد النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الانسان، أن قناة الجزيرة الارهابية اعتادت منذ نشأتها على بث المواد الاعلامية التى من شأنها هدم استقرار الدول العربية.





أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة بتصريحات وزير قطاع الأعمال العام التى أكد فيها اهتمام القيادة السياسية بتطوير صناعة الغزل والنسيج، لما لها أهمية كبرى وأن شركة كفر الدوار ستكون أحد المراكز الصناعية الكبرى ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.





علق جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، علي المؤامرة التي تقودها جماعة الإخوان الارهابية خلال هذه الفترة ضد استقرار وأمن مصر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيس بوك وغيرها للتحريض على العنف ونشر الأكاذيب والإشاعات بين المواطنين لزعزعة كيان المواطن المصري، معقبًا:" لدينا قانون جديد يجرم هذه الانتهاكات".





أكد المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الأوضاع الاقتصادية تستمر في التحسن مع مرور الشهور الأخيرة طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمضي فيها مصر بقوة وفق معايير البنك الدولي.





كشف النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان عن تقدمه باقتراح برغبة خلال دور الانعقاد الخامس للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان لزيادة مخصصات البطاقة التموينية من 50 جنيها إلى 100 جنيه.





قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية حددت الثلاثاء 24 سبتمبر، لعقد اجتماع لمناقشة أزمة بالوعات الصرف الصحي ومتابعة التوصيات العامة التي أصدرتها اللجنة خلال العام الماضي.





تقدمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة بكل الشكر والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بصفة خاصة وأيضا لشعراوي فتوح وكيل الوزارة للخدمات السيادية للاستجابة لطلب أعضاء اللجنة لزيادة الميزانية الخاصة بإنشاء المقر الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان يكون صرحًا شاهدًا علي تطور حقوق الإنسان الثقافية والاجتماعية والتعليمية والصحية وحريه الرأي والتعبير في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.





أكدت الهيئة العليا لشباب ائتلاف حب الوطن أن الحملة الخسيسة والممنهجة والقذرة من جماعة الاخوان الارهابية ومن يساند هذه الجماعة المارقة سواء بالداخل او الخارج، لتشويه صورة مصر وقيادتها وجيشها الباسل أمر مرفوض من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.





أكد المستشار أسامة عبد الجواد، نائب رئيس ائتلاف حب الوطن، أن ما حدث من الشعب المصرى العظيم تجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم وجوده حاليًا في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وأيضًا تجاه القوات المسلحة المصرية الباسلة يؤكد للعالم كله أن هذا الشعب لا يمكن أن ينسى أبدا المواقف التاريخية والبطولية للزعيم البطل الرئيس السيسى تجاه مصر وشعبها.