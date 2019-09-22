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فن

باسم سمرة لـ صدى البلد : مشهد حريق عباس الجن الأخطر فى ولاد رزق 2

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:19 م
باسم سمرة
باسم سمرة
أحمد إبراهيم
وصف الفنان باسم سمرة مشهد حريق شخصية "عباس الجن" التى قدمها فى فيلم "ولاد رزق 2" والذى يعرض حاليا فى دور العرض بالاصعب خلال أحداث الفيلم.

وقال باسم سمرة لـ "صدى البلد" : مشهد الحريق يعد من أصعب المشاهد التى قدمتها فى فيلم "ولاد رزق 2" بسبب خطورته وعلى الرغم من كم التامين والاحتياطات الا ان كانت هناك مغامرة فى المشهد واسفر عن بعض الاصابات التى المت بى والمخرج طارق العريان.

وأضاف باسم قائلا : بالتأكيد فريق العمل لم يكن متعمدا ان نتعرض الى اى مخاطر ولكن هناك نوعا من قلة الخبرة فى مثل هذه الكشاهد من اجل تنفيذها بدقة متناهية وبالتالى عرضنا ذلك الى بعض المخاطر.

يذكر ان باسم سمرة يشارك فى فيلم "ولاد رزق 2" كل من احمد عز واحمد الفيشاوى واحمد داود وكريم قاسم وعمرو يوسف وتاليف صلاح الجهينى واخراج طارق العريان.

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