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أخبار البلد

ضبط حشيش وكوكايين مهرب داخل قطع غيار سيارة بمطار القاهرة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:19 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي
أحبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب حشيش وكوكايين داخل طرد شخصي صادر إلى الإمارات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات شحن طرد شخصي صادر إلى الإمارات، اشتبه اشرف الحلفاوي مامور الجمرك في الطرد، وبتفتيشه تم ضبط ٨جرام حشيش و٢٥ جرام كوكايين مخفاه داخل كتاوت سياره.

وعلي الفور أمر هلال توفيق رئيس الاداره المركزيه لجمارك الصادرات والواردات الجويه، بتحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات.

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