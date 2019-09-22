ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفير مصر بأثيوبيا يلتقي نظيره الصومالي في أديس ابابا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:37 م
السفير المصري مع
السفير المصري مع نظيره الصومالي
محمود نوفل
أعرب السفير المصري في إثيوبيا ومندوب مصر لدى الاتحاد الأفريقي أسامة عبد الخالق عن سعادته للقاء السفير الصومالي لدى إثيوبيا عبد الحكيم عبد الله عمر في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بمقر السفارة المصرية بأديس أبابا.

وأكد السفير المصري في تصريحات صحفية له التضامن التاريخي للدولة المصرية مع الشعب الصومالي المستمر من أجل الحفاظ على استقرار وازدهار الدولة الصومالية.

وأوضح السفير المصري أن الشراكة بين مصر والصومال أمر هام وحاسم لتوطيد السلام والأمن بالدولة الصومالية، مؤكدا أن استقرار الدولة الصومالية يعد أحد أولويات الدولة المصرية.

كما أشار السفير المصري إلى أن الاستقرار في الصومال له تأثير كبير وفعال على أمن البحر الأحمر والبلدان المجاورة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفيرنا بأثيوبيا: الدفاع عن مصالح القارة الأفريقية ودعم تنميتها هدف أساسي لمصر

ترشيحاتنا

محمد رمضان يشن هجوما على المقاول محمد على: بلاش نسمع لـ نصاب ..فيديو

حدث نادر .. ترامب يشارك في تظاهرة تأييد زعيم أجنبي على الأراضي الأمريكية.. فيديو

نشر تاريخها القذر.. إعلامى بقناة الجزيرة يفضح سياستها الصهيونية ..فيديو

أحمد فلوكس: ابني هيكون من أهم لاعبي الكرة في مصر

موسى مصطفى موسى: إعلان بعض الأحزاب تجميد نشاطها خيانة للوطن.. فيديو

بـ مشروب وأكلة.. ياسمين صبري تكشف عن سر رشاقتها وجسمها الصحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنات السعودية.. اشكال انيقة للمانيكيير في اليوم الوطني 89.. صور

ببطانة ومكشوف الخصر .. صبا مبارك تشعل الجونة بالفستان الاصفر

بوكيه ورد وشيبسى .. شنطة تثير الذعر بين أهالي شارع مصدق في الجيزة .. صور