سفير مصر بأثيوبيا يلتقي نظيره الصومالي في أديس ابابا

أعرب السفير المصري في إثيوبيا ومندوب مصر لدى الاتحاد الأفريقي أسامة عبد الخالق عن سعادته للقاء السفير الصومالي لدى إثيوبيا عبد الحكيم عبد الله عمر في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بمقر السفارة المصرية بأديس أبابا.



وأكد السفير المصري في تصريحات صحفية له التضامن التاريخي للدولة المصرية مع الشعب الصومالي المستمر من أجل الحفاظ على استقرار وازدهار الدولة الصومالية.



وأوضح السفير المصري أن الشراكة بين مصر والصومال أمر هام وحاسم لتوطيد السلام والأمن بالدولة الصومالية، مؤكدا أن استقرار الدولة الصومالية يعد أحد أولويات الدولة المصرية.



كما أشار السفير المصري إلى أن الاستقرار في الصومال له تأثير كبير وفعال على أمن البحر الأحمر والبلدان المجاورة.