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منوعات

كشف المستور.. المتسبب في موت الأميرة ديانا يتحدث للمرة الأولى عن الحادث .. صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:06 ص
صدى البلد
أحمد شريف
ادعى السائق الذي يزعم أن سيارته قطعت طريق على الأميرة ديانا قبل تعرضها لحادثها المميت في باريس، أنه قد أمر بعدم التحدث عن الحادث.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تحدث "فان فان ثانه" الفيتنامي لأول مرة عن ادعاءات بأن سيارته من ماركة "فيات أونو كانت هي العربة التي اصطدمت بسيارة الاميرة ديانا وحبيبها دودي فايد المرسيدس.

ويدعي السائق أنه عندما طلبت منه الشرطة البريطانية الحضور إلى المملكة المتحدة للتحدث إليهم بشأن الحادث، أمره بعض الضباط الفرنسيين بعدم الذهاب إلى هناك.

وشرح " السائق "فان ثانه" لأول مرة سبب رفضه الحضور إلى المملكة المتحدة للمساعدة في استفسارات الشرطة.

وأضاف فان ثانه بأن برئ من اتهامات بأنه متورط في مقتل ديانا.

ادعاء فان ثانه بأن الشرطة الفرنسية أمرته بعدم التعاون مع دعوات إعادة فتح التحقيق في وفاة ديانا.

وكانت ديانا توفيت بعد أن اصطدمت سيارتها عمود في نفق بونت دي ألما في باريس في 31 أغسطس 1997.

أثناء الحادث ، مات دودي فايد وسائقه هنري بول أيضًا ، بينما نجا الحارس الشخصي لديانا ، تريفور ريز جونز ، من إصابة بالغة.

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