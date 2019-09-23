أستاذ هندسة سيارات: الحافلات الكهربائية أصبحت ضرورة.. والتجربة أثبتت أنها موفرة

قال الدكتور هاني منيب أستاذ هندسة السيارات بجامعة حلوان، إن الحافلات الكهربائية أصبحت ضرورة في الوقت الحالي بعدما ثبت أنها توفر الطاقة بشكل كبير كما أنها صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن هذه الحافلات تستعيد ثمنها في ٨ سنوات وهي عمر ضمان البطارية.



وأضاف أستاذ هندسة السيارات في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، أن الدراسات أثبتت كذلك أن السيارات التي تعمل بالسولار تقطع ٢ كيلو لكل لتر فيما تقطع السيارة الكهربائية ٦ كيلومترات بنفس الوحدة المكافئة.



وأشاد منيب بتجربة محافظة الإسكندرية مطالبا بتعميمها في جميع المحافظات، لافتا إلى أن العالم يتجه لإدارة جميع المواتير بالكهرباء بما فيها المعدات الثقيلة.



وقال إن تعميم التجربة سيحسن من جودة البيئة في المناطق المزدحمة خاصة بشوارع القاهرة وتخفيض نسب أحماض الكبريت الضارة.