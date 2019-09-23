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وزيرة البيئة: مصر ترأست التحالف الخاص بالتكيف للتغيير المناخي..فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:11 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكدت وزيرة البيئة أن قمة المناخ هامة فى الوقت الحالى مؤكدة ان السكرتير العام للأمم المتحدة قد دعا لتنفيذ خطوات فعلية للتصدى لظاهرة المناخ من ارتفاع الدرجات والسيول وتغيير سياسة المحاصيل.

أضافت وزيرة البيئة خلال مداخلة هاتفية لفضائية mbc مصر انه تم التاكيد على العمل بـ 9 بنود ان السكرتير العام للأمم المتحدة قد طلب حضور 18 دولة فقط من اصل 196 دولة.

تابعت وزيرة البيئة أن مصر تراست التحالف الخاص بالتكيف وهو من أصعب التحالفات لأنه خاص بالدول النامية مؤكدة أن مصر عملت العام الماضى مع انجلترا لرئاسة التحالف.

أشارت وزيرة البيئة إلى الأن 107 دولة انضموا للإعلان السياسى التى اقترحته مصر ومصر دولة قائدة تعى مسئولياتها الدولية وتحويل مسار العمل البيئى و وهناك مشروعات قومية نعلم عليها بالتعاون مع شركاء التنمية لانشاءالسدود على دلتا نهر النيل.

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