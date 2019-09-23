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سيارات

ننشر لائحة التأمين الجديدة على السيارات

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:38 ص
ننشر لائحة التأمين
ننشر لائحة التأمين الجديدة على السيارات
كريم عاطف
قال عدنان النحال عضو لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، إن هيئة الرقابة المالية، أصدرت اللائحة الجديدة للتأمين على السيارات بهدف توحيد نسب الإهلاك التي كانت تحددها كل شركة وفقا لرؤيتها الخاصة.

وأضاف النحال، في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، أن اللائحة حددت نسبة الاستهلاك التي يدفعها العميل بالنسبة للأجزاء الأساسية ٢.٥٪ للسنة الأولى و٥٪ للثانية و١٠٪الثالثة و١٥٪ للرابعة و٢٠٪ للخامسة وما بعدها.

أما بالنسبة للكاوتش والبطارية فتكون السنة الأولى ٢٥٪ والثانية ٣٠٪، أما بالنسبة للبارومة ومشكلات الزجاج 50٪. حددت نسبة الاستهلاك التي يدفعها العميل بالنسبة للأجزاء الأساسية ٢.٥٪ للسنة الأولى و٥٪ للثانية و١٠٪للثالثة و١٥٪ للرابعة و٢٠٪ للخامسة وما بعدها.

أما بالنسبة للكاوتش والبطارية فتكون السنة الأولى ٢٥٪ والثانية ٣٠٪، أما بالنسبة للبارومة ومشكلات الزجاج 50٪.

وقال عدنان إن القرار في مصلحة العميل لأنه جعل الرؤية واضحة منذ اليوم الأول، بدلا من اللجوء لجهاز حماية المستهلك بسبب الخلافات المتكررة مع الشركات على نسبة الإهلاك.

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