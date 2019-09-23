حبس خليجي موظف السفارة المزيف بتهمة النصب على راغبي الحج في ربع مليون جنيه.. صورة

أمرت نيابة الدقي بحبس خليجي 4 أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب علي عدد من المواطنين الراغبين فى السفر لأداء فريضة الحج.



كانت تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من "مالك مؤسسة للتوريدات والتوكيلات التجارية بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله من قِبل أحد الأشخاص بزعم إحضار تأشيرات حج، له ولبعض معارفه بنظام الباقة لأداء فريضة الحج للموسم الماضى دون الوفاء بذلك.



أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط "أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية" إذ قام المتهم بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى أداء فريضة الحج والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لأداء فريضــة الحج للموسم الماضى، زاعمًا كونه موظف بسفارة إحدى الدول العربية بالبلاد "على خلاف الحقيقة" وإيهام ضحاياه بإحضار تأشيرات حج بنظام الباقات بأسعار مميزة، وتمكن من الاستيلاء من المبلغ على مبلغ "250 ألف جنيه" مقابل إحضار 5 تأشيرات حج للمجنى عليه ولبعض معارفه وعقب ذلك قام المذكور بالتهرب منه.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم، مما أسفرت إحداها عن ضبطه في الدقى، وعثر بحوزته على 9 جواز سفر خاصة بضحاياه، و9 طلبات بأسماء ضحاياه للحصول بموجبها على تأشيرات تجارية وتأشيرات زيارة لإحدى الدول العربية.





