أخبار جامعة الأزهر.. التفاصيل الكاملة للتحويل بين الكليات.. موعد وجدول اختبارات كلية التمريض.. فتح التقديم في المعاهد الفنية.. وتسكين الفرقة الثانية «جيد جدا».. 2 أكتوبر

أخبار جامعة الأزهر

التحويل بين كليات جامعة الأزهر بنين وبنات .. التفاصيل كاملة

كلية التمريض بالأزهر .. موعد وجدول الاختبارات وتكليف بالعمل بعد التخرج

التقديم في المعاهد الفنية بجامعة الأزهر.. سبب تأخر افتتاحها ونسبة القبول بها

رئيس جامعة الأزهر يقرر تسكين الفرقة الثانية «جيد جدا».. 2 أكتوبر





قررت جامعة الأزهر فتح التحويل ونقل القيد بين الكليات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2019 والمرشحين في العام الجامعي 2019-2020، وذلك في الفترة من يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر وحتى يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر.



شروط التحويل في جامعة الأزهر للبنين

واشترطت في الجامعة في طلبات التحويل للبنين، أن يكون بين الكليات أو الشعب بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط المؤهلة للكليات أو الشعب التي لها شروط مؤهلة



كما اشترطت أن يكون التحويل مقابل رسوم مقررة ومحددة، ويحظر التحويل للكليات أو الشعب التي لها اختبارات قبول، ويشترط لإنهاء إجراءات التحويل أن يتقدم الطالب بأوراقه أولا للكية المرشح لها، ويكون التحويل بين الكليتين بعد موافقة عميدي الكليتين، ولا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد إخطار الإدارة العامة لشئون التعليم واعتمادها من رئيس الجامعة ولن يقبل أى طلب للتحويل بعد هذا الموعد تحت أى ظرف من الظروف والمعتد به تاريخ تسديد إيصال التحويل



كيفية التحويل بين كليات البنات في جامعة الأزهر

وأوضحت الجامعة، أنه نظرا لما تبين من الالتماسات المقدمة من عدد كبير من الطالبات وأولياء أمورهن الذين يطلبون الموافقة على التحويل أو نقل القيد خارج منطقتهن الجغرافية نظرا لتغيير محل الإقامة لظروف خارجة عن إرادتهن وحرصا من الجامعة على مستقبل هؤلاء الطالبات فإنها قررت فتح باب التحويل ونقل القيد بين الكليات خارج المنطقة الجغرافية للطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية الأزهرية 2019، وذلك في الفترة من يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر حتى الإثنين الموافق 30 سبتمبر.



واشترطت الجامعة في تحويل الطالبات، أن يكون التحويل بين الكليات والشعب غير المتناظرة فقط خارج المنطقة الجغرافية دون التقيد بالحد الأدنى وبشرط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة تقليلا للاغتراب، وأن يكون نقل القيد للطالبات بين الكليات والشعب غير المتناظرة خارج منطقتهن الجغرافية بسبب تغير محل الإقامة بشرط استيفائهن للحد الأدنى للكلية أو الشعبة المناظرة لها داخل منطفتهن الجغرافية أولا ثم الكلية أو الشعبة المناظرة المراد نقل القيد إليها في منطقة جغرافية أخرى مع مراعاة الشروط المؤهلة للكليات أو الشعب التي لها شروط مؤهلة وذلك فيما عدا الكليات أو المعاهد أو الشعب التي لها اختبارات قبول مع إرفاق ما يفيد تغيير محل الإقامة تقليلا الاغتراب.



حالات يمنع فيها التحويل في جامعة الأزهر

كما يحظر التحويل أو نقل القيد لكليات الطب أو الصيدلة إلا في حالة استيفاء الطالبة الحد الأدنى المقرر للكلية المراد التحويل إليها



ويحظر التحويل أو نقل القيد للكليات أو المعاهد أو الشعب التي لها اختبارت قبول ويكون التحويل مقابل رسوم محددة، ويشترط لإنهاء إجراءات التحويل أن تتقدم الطالبة بأوراقها للكلية المرشحة لها أولا، ويكون التحويل بين الكليتين بعد موافقة عميدي الكليتين، ولا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد إخطار الإدارة العامة لشئون التعليم واعتمادها من رئيس الجامعة، ولن يقبل أى طلب تحويل بعد الموعد المحدد تحت أى ظرف من الظروف والمعتد به تاريخ تسديد إيصال التحويل.



وتبدأ كلية التمريض بجامعة الأزهر للبنات بالقاهرة، اختبارات الطالبات المرشحين لها في العام الدراسي الجديد 2019-2020، الأحد المقبل.



جدول الاختبارات

جدول الاختبارات، يبدأ الأحد الموافق 29 سبتمبر بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، ويوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر بامتحان مادة الطب النفسي، ويوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر باختبار السمات الشخصية



تعليمات أيام الاختبارات

يشترط على جميع الطالبات المرشحات للكلية، التواجد بالكلية في تمام الساعة الثامنة صباحا خلال الثلاثة أيام.



الأوراق المطلوبة

تحضر الطالبات في التقديم: صورة شخصية، رسوم دخول الامتحان (استمارة دخول الامتحان من الكلية) صورة البطاقة، بطاقة الترشيح، كما يحضر ولي الأمر للتوقيع على إقرار بأن الطالبة غير متزوجة ولن تتزوج خلال الدراسة وتتعهد الطالبة بالإلتزام بالزي الخاص بالكلية.



ومن المقرر انه لا يوجد بعد الامتحانات اختبارات أخرى للتخلف أى لمن تخلفوا عن اختبارات القبول.



أقسام الكلية.

تشمل، قسم أساسيات التمريض، تمريض باطني جراحي، تمريض أطفال، تمريض نساء وتوليد، تمريض صحة مجتمع، إدارة تمريض، تمريض صحة نفسية، امتياز



إمكانية التحويل من معهد التمريض إلى الكلية

يسمح للطالبات الدراسات في معهد التمريض بمستشفى الأزهر التخصصي، التحويل من المعهد بعد السنة الأولى والإنتقال إلى كلية التمريض والإلتحاق بالكلية في السنة الثانية مباشرة، ويكون العدد المسموح به في عملية التحويل 30 طالبة بحد أقصى.



تكليف الطالبات بعد التخرج

تكلف جامعة الأزهر، جميع الطالبات الخريجات من كلية التمريض بالجامعة، للعمل بإحدى مستشفيات الجامعة الستة (الحسين، السيد جلال، الزهراء، دمياط، أسيوط، الأزهر التخصصي).



فتحت جامعة الأزهر، باب التقديم بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة بكليات العلوم بالقاهرة وأسيوط، بمصروفات تحدد لاحقا، عن طريق التحويل الإلكتروني من بوابة جامعة الأزهر.



كيفية التقديم للمعاهد الفنية بجامعة الأزهر

ويمكن للطلاب والطالبات التقديم في المعاهد الفنية فوق المتوسطة بجامعة الأزهر، عن طريق الدخول على موقع جامعة الأزهر، علما بأن التقديم يكون عن طريق التحويل الكترونيا، وهذه المعاهد هي: معهد إعداد فني مختبرات، معهد فني تحاليل بيولوجية، ومعهد إعداد فني قواعد بيانات، بكليات العلوم بنين وبنات بالقاهرة، وبنين أسيوط.



وبعد التقديم للمعاهد الفنية فوق المتوسطة بجامعة الأزهر، يتم اختيار العدد المتاح في كل معهد عن طريق الأعلى مجموعا بين الطلاب والطالبات في كل معهد.



ويمكن للطلاب المتقدمين من الوجه البحري والقاهرة الإلتحاق بمعاهد كلية العلوم بنين القاهرة، أما طلاب وجه قبلي بنين يلتحقون بمعاهد كلية العلوم بأسيوط، اما البنات من جميع المحافظات يلتحقون بكلية العلوم بالقاهرة.



وتقبل المعاهد الفنية فوق المتوسطة بجامعة الأزهر، الناجحين في الثانوية الأزهرية عام 2018 - 2019 من الشعبة العلمية وتكون الدراسة بها عامين.



نسب القبول بالمعاهد الفنية بجامعة الأزهر

فتحت الجامعة باب التقديم للطلاب والطالبات في المعاهد الفنية، وبعد مرحلة التقديم الإلكتروني سيتم عمل تنسيق خاص بهذه المعاهد بناءا على الأعداد المطلوبة في كل معهد والأعداد المتقدمة لهم من الطلاب والطالبات ومن ثم إعلان النتيجة.



سبب تأخر المعاهد الفنية بجامعة الأزهر

تسبب الاعتماد المالي في تأخير عملية التقديم في هذه المعاهد، وانتظرت جامعة الأزهر الإعتماد ولكنه تأخر كثيرا، ولهذا قررت الجامعة فتح باب القبول للطلاب والطالبات في هذه المعاهد على أن يتم تحديد المصروفات لاحقا وتحصيلها من الطلاب.



اهتمام شيخ الأزهر بالمعاهد الفنية

اهتم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كثيرا بأمر المعاهد الفنية فوق المتوسطة وكان يستفسر عنها يوميا حتى تقرر فتح باب التقديم في المعاهد الفنية فوق المتوسطة



استعدادات كليات العلوم لاستقبال الطلاب في المعاهد الفنية

أنهت كليات العلوم بنين وبنين بجامعة الأزهر، استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد في المعاهد الفنية، من خلال تجهيز القاعات والمدرجات التي سيدرس فيها الطلاب وكذلك اختيار أعضاء هيئة التدريس لهذه المعاهد وكذلك تجهيز المعامل التي سيتم تدريب الطلاب فيها.



مصروفات المعاهد الفنية بجامعة الأزهر

تعلن جامعة الأزهر عن مصروفات المعاهد الفنية فوق المتوسطة بكليات العلوم في الفترة المقبلة بعد إعلان نتيجة تنسيق القبول الذي يستمر حاليا على موقع جامعة الأزهر.



وقرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تسكين طلاب وطالبات الفرقة الثانية بالكليات العملية والنظرية الحاصلين على تقدير "جيد جدا"، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 2 و3 أكتوبر المقبل.



ويشمل القرار – حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة- طلاب وطالبات الفرقة الأولى بعد السنة الإعدادية بالكليات العملية، الحاصلين على تقدير "جيد جدا".



وكان رئيس جامعة الأزهر أصدر تعليماته أمس لمسئولي المدن الجامعة، بحل مشكلة طلاب الفرقة الثانية بالكليات من الحاصلين على تقدير "جيد جدا"، حتى يشملهم قرار التسكين، بعد وعده أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات، خلال تفقده بعض كليات فرع القاهرة، أمس في أول أيام الدراسة بالعام الجامعي الجديد، بحل مشكلتهم وضمهم إلى قرار التسكين.