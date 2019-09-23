التموين: لدينا احتياطي من القمح يكفي حتى 7 فبراير 2020

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من محصول القمح، يكفي الاستهلاك المحلي من الآن حتى السابع من فبراير من العام المقبل 2020.



وأضافت الوزارة أن مصر لديها احتياطي من السكر يغطي 10.7 شهر حتى أغسطس 2020 ولديها احتياطي من زيت الطعام يكفي حتى السادس من يناير 2020 واحتياطي من الأرز حتى 11 يناير 2020.