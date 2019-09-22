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فن

باسم سمرة: تصوير فيلم كاس وداير أرهقني

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:35 م
باسم سمرة
باسم سمرة
أحمد إبراهيم
كشف الفنان باسم سمرة عن انتهائه من تصوير دوره فى فيلم "كاس وداير" الذى يقوم ببطولته مع رانيا يوسف وسلوى خطاب لكنه لا يعلم توقيت عرضه.

وقال باسم سمرة لـ "صدى البلد" : فيلم "كاس وداير" استغرق تصويره مدة طويلة وهو ما مثل نوعا من الإجهاد والتعب بالنسبة لى لكن اتمنى رؤية الفيلم خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن باسم سمرة شارك فى فيلم "ولاد رزق 2" كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وكريم قاسم وعمرو يوسف وتأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

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