أحمد شرويدة: تدربنا على هجمة الهدف في المصري لمدة أسبوع

أكد أحمد شرويدة لاعب حرس الحدود، أن الفريق العسكري يتدرب على جملة الهدف في مرمى المصري خلال مباراة الفريقين في الدوري منذ أسبوعين.



وقال شرويدة في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن الحرس واجه فريقا كبيرا ويحقق مراكز جيدة في الدوري، مشيرا إلى أنه تربى في المصري ولم يكن بإمكانه الاحتفال عندما يسجل في مرماهم.



وتابع أن مؤمن زكريا من الشخصيات المحترمة وتربطه به علاقة صداقة، متمنيا أن يعود أفضل مما كان الفترة المقبلة.

