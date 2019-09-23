ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد شرويدة: تدربنا على هجمة الهدف في المصري لمدة أسبوع

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:55 ص
أحمد شرويدة لاعب
أحمد شرويدة لاعب حرس الحدود
حسن العمدة
أكد أحمد شرويدة لاعب حرس الحدود، أن الفريق العسكري يتدرب على جملة الهدف في مرمى المصري خلال مباراة الفريقين في الدوري منذ أسبوعين.

وقال شرويدة في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن الحرس واجه فريقا كبيرا ويحقق مراكز جيدة في الدوري، مشيرا إلى أنه تربى في المصري ولم يكن بإمكانه الاحتفال عندما يسجل في مرماهم.

وتابع أن مؤمن زكريا من الشخصيات المحترمة وتربطه به علاقة صداقة، متمنيا أن يعود أفضل مما كان الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول حالة طرد في الدوري.. تعادل المصري وحرس الحدود 1-1

ترشيحاتنا

صاحب صيدليات 19011 .. هاشتاج محمود السيسي يتصدر تويتر بعد حلقة عمرو دياب

ببطانة ومكشوف الخصر .. صبا مبارك تشعل الجونة بالفستان الاصفر

صدمة جديدة تمنع الجماهير من العودة لمدرجات الدوري الممتاز.. التفاصيل كاملة

مين أحلى.. إطلالة كندة علوش ولا منى زكي في مهرجان الجونة

وائل غنيم يعمل بخطة محددة ويستهدف كسر هيبة الدولة.. فيديو

أخيرا.. ميزة واتساب التى طال انتظارها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. إطلالة كندة علوش ولا منى زكي في مهرجان الجونة

بفستان بسيط كشف عن خصرها الصغير.. رشا المهدى تتألق فى الجونة

أنهى حياته بالقتل الرحيم .. زوجة لاعب هولندي تروي تفاصيل مؤثرة لآخر أيامه