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فيديوجراف| شيرين رضا تشعل مهرجان الجونة.. والجمهور كل ما تكبر تحلى

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:18 م
صدى البلد
أماني نوار
كعادتها استطاعت النجمة شيرين رضا خطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة وسط منافسة شديدة بين النجمات للحصول على أفضل إطلالة.

على الرغم من تخطيها سنة الـ50 إلا أن النجمة شيرين رضا ظهرت وكأنها في العشرينات.

لاقت إطلالة شيرين رضا إعجاب جميع المتابعين لها على مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت مرتدية فستان شيفون أبيض مع مكياج خفيف ناسب فستانها.

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