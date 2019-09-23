لهذا السبب خسرت البورصة 35 مليار جنيه وفقد مؤشرها 783 نقطة

لم يتوقع أحد هذا التراجع الحاد لمؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة بداية الأسبوع ليفقد مؤشرها 783 نقطة في جلسة واحدة ويتراجع رأسمالها السوقي بنحو 35 مليار جنيه، وفقا لتعليق سمير رؤوف خبير أسواق المال لـ صدى البلد.



أضاف رؤوف: تراجع البورصة بهذا الشكل الحاد لا يعود لاي قرار استثماري واقتصادي ولكنها هالة الهلع التي أصابت المستثمرين الأفراد و استغلتها صناديق الاستثمار في جني الأرباح من بعد عودة بعض التظاهرات للظهور مجددا ودعوات الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي.



أكد رؤوف أن السوق كان بانتظار محفز مهم نهاية الأسبوع الحالي وهو قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والمتوقع أن يكون قرارا بالخفض 1.5% والذي يعزز من صعود البورصة وكذا من جذب السيولة إلى السوق.



تابع رؤوف، أن التراجع الحاد وسط حالة الفزع من جاني المستثمرين المحليين قابلتها فرص استثمارية جاذب لدى المستثمرين الأجانب الذين قابلوا عروض البيع من جانب المستثمرين المصريين بالشراء في شهادة ثقة أجنبية في الاقتصاد المصري رغم مخاوف المصريين.



وهوت البورصة المصرية يوم الأحد الموافق 22-9-2019، بشكل كبير في أولى جلسات الأسبوع وهي أيضا أول جلسة بعد أحداث الجمعة الماضية، ليتقرر وقف التداول لمدة 30 دقيقة، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016.. ليتراجع مؤشرها بنحو 783 نقطة ويخسر رأسمالها السوقي نحو 35 مليار جنيه.



وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع خلال الجلسة بنحو 103 ملايين جنيه و49 مليون جنيه صافي مبيعات العرب.. فيما سجل المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 153 مليون جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.32% ليغلق عند مستوى 13958 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 6.88% ليغلق عند مستوى 1966 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.06% ليغلق عند مستوى 16804 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 5129 نقطة.