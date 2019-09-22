مرشح رئاسي سابق: نحتاج 12 حزبا فقط لنكوّن معارضة وطنية.. فيديو

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح السابق للرئاسة، إنه لا يمكن لأي حزب سياسي أن يعمل بمفرده.



وأضاف مصطفى خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «يجب أن نتكاتف مع المحافظين والوزارات، ومن الصعب أن يعمل أي حزب بمفرده»، مشيرا إلى صعوبة عمل دمج بين الأحزاب السياسية.



كما دعا المرشح الرئاسي السابق لإلغاء الأحزاب الدينية، متابعا: «نحن في حاجة إلى 12 حزبا، وليس 104، لكن يجب ألا يكون هناك تخوف داخلي في الأحزاب في العلاقات مع الدولة»، مؤكدا ضرورة عمل معارضة وطنية بناءة.