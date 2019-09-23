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رياضة

بعد الفوز على وادى دجلة.. إسلام طارق: المقابل المادي عرقل انتقالي إلى سموحة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:08 ص
إسلام طارق حارس طنطا
إسلام طارق حارس طنطا
حسن العمدة
أكد إسلام طارق حارس طنطا، أن المقابل المادي، تسبب في تعثر انتقاله إلى سموحة الفترة الماضية.

وقال إسلام طارق في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن سموحة رأى وجود مبالغة في مطالب طنطا المادية، مؤكدا أنه يرحب بالبقاء في طنطا.

وواصل: "هدفي أن أصبح حارس مصر الأول"، مشيرا الى أنه يعمل تحت قيادة مدرب الحراس الكفء عادل الخطيب في أجواء منافسة قوية بينه وبين زملائه.

وأعرب عن سعادته بالفوز على دجلة فى الدوري قائلًا: "خطفنا 3 نقاط ونجحنا في الفوز، فريقنا ليس عشوائيًا ومنظم جدا، والمدرب شدد علينا بعدم استقبال أهداف".

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