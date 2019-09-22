موسى مصطفى موسى: إعلان بعض الأحزاب تجميد نشاطها خيانة للوطن.. فيديو

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح السابق للرئاسة، إن إعلان بعض الأحزاب تجميد نشاطها يعتبر خيانة للوطن.



وأضاف مصطفى خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «لماذا لم يتخذ هؤلاء القرار في السابق؟.. وهناك تنسيق مع أعداء مصر لاتخاذ ذلك القرار».



وأكد المرشح السابق للرئاسة ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لحل هذه الأحزاب التي تضر الوطن مثل الأحزاب الدينية.