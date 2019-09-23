3 أفدنة لكل معلم .. هدية من نقيب المعلمين خلال زيارته للوادي الجديد

وقع خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أثناء زيارته للوادي الجديد، بروتوكول تعاون مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يقضي بتخصيص 3 آلاف فدان بشكل مبدئي وقابلة للزيادة لصالح المعلمين وأسرهم.





ينص البروتوكول على أن يتم تخصيص الأرض المذكورة كحق انتفاع بغرض التمليك بعد إثبات الجدية.





وأوضح الزناتي أن النقابة ستطرح الأرض لجموع المعلمين وأسرهم على مستوى الجمهورية بعد انتهاء إجراءات التخصيص، وسيتم تقسيمها إلى قطع وسيتم تحديد مواعيد وشروط التقدم للحصول على قطعة أرض للراغبين من المعلمين، لافتًا إلى أن الأرض المخصصة غرضها الزراعة، ومن حق المعلم الذي يحصل على قطعة أرض بناء منزل عليها ويمكن استغلالها في الإنتاج الحيواني مع فترة سماح لمدة 4 سنوات.





وأشار إلى أن النقابة تسعى جاهدة من أجل توفير خدمات إضافية للمعلمين بما يحقق للمعلم أكبر استفادة ممكنة، مؤكدًا أن هناك تواصلا مع كافة الجهات التنفيذية من أجل تحقيق أعلى مكسب ممكن لصالح المعلمين.





وعلى هامش الزيارة ، رافق محافظ الوادي الجديد نقيب المعلمين في جولة تفقدية زار خلالها مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات وجرى خلال الزيارة تكريم أوائل الثانوية العامة عن العام الماضي من أبناء المدرسة، وشملت الجولة زيارة مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية وافتتاح الصوب الزراعية بها.



