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حوادث

تجديد حبس عاطلين لاتجارهما في الفودو والاستروكس بالسلام

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:34 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
محمد العيسوى
أمر قاضي المعارضات بمحكمة السلام، بتجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة من الفودو والاستروكس للاتجار فيها بدائرة القسم.

وتم ضبط كل من أسامة ب م ف 20 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 5779 لسنة 2015 السلام ثان "شروع فى قتل"، وعباس إ ر م 33 سنة عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 حكم حبس جزئي "تبديد" بإجمالي حبس سنتين وشهر حبس، حال وجودهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت 250 جراما، و199 كيس تحوي كمية من مخدر الاستروكس وزنت حوالي 600 جرام ومبلغ مالي 310 جنيهات و ٢ هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

جاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، ومتابعة نشاط متجري المواد المخدرة والعمل على ضبطهم لما لها من تأثير سلبي على الشباب والاقتصاد القومي.

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