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حوادث

تجديد حبس سيدة تتاجر في الأقراص المخدرة بالسلام

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
عمرو خليفة - محمد العيسوى
أمر قاضي المعارضات بمحكمة السلام، بتجديد حبس سيدة لاتهامها بحيازة أقراص مخدرة قبل الاتجار فيها بدائرة القسم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ألقت قوة من مكافحة المخدرات بالقاهرة القبض مروة م ح م 29 سنة بدون عمل حال تواجدها بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتها 123 قرصا مخدرا، ومبلغ مالي 295 جنيها وهاتفا محمولا.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائها، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًاوالتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، ومتابعة نشاط متجري المواد المخدرة والعمل على ضبطهم لما لها من تأثير سلبي على الشباب والاقتصاد القومي.

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