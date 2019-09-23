طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الأسرة

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج.



ووجه الوزير، تعليماته إلى مسئولي مكاتب التموين بمحافظة الجيزة، بأنه أصدر قرارا بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين أسرتها إلى بطاقة زوجها، حتى تتمكن من صرف السلع التموينية.



ويستعرض صدى البلد طريقة ضم الزوجة لبطاقة تموين الأسرة والمستندات المطلوبة.



أولا: إحضار صورة قسيمة الزواج وصورة الرقم القومي للزوج والزوجة وصورة البطاقة التموينية.



ثانيا: التوجه إلى مكتب التموين التابعة له البطاقة التموينية ونلء استمارة أداء خدمة تموينية لصم الزوجة إلى بطاقة تموين الأسرة.



ثالثا: الحصول على إيصال أداء الخدمة التموينية والمتابعة مع المكتب خلال 15 يوم عمل.