ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الأسرة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:39 ص
بطاقة تموين الأسرة
بطاقة تموين الأسرة
محمد صبيح
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج.

ووجه الوزير، تعليماته إلى مسئولي مكاتب التموين بمحافظة الجيزة، بأنه أصدر قرارا بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين أسرتها إلى بطاقة زوجها، حتى تتمكن من صرف السلع التموينية.

ويستعرض صدى البلد طريقة ضم الزوجة لبطاقة تموين الأسرة والمستندات المطلوبة.

أولا: إحضار صورة قسيمة الزواج وصورة الرقم القومي للزوج والزوجة وصورة البطاقة التموينية.

ثانيا: التوجه إلى مكتب التموين التابعة له البطاقة التموينية ونلء استمارة أداء خدمة تموينية لصم الزوجة إلى بطاقة تموين الأسرة.

ثالثا: الحصول على إيصال أداء الخدمة التموينية والمتابعة مع المكتب خلال 15 يوم عمل.

ترشيحاتنا

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الأسرة

سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 23-9-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

مدرب المنتخب السابق: أتفق مع حسام البدري في قرار استبعاد عمرو وردة

إندونيسيا تكشف سبب سقوط طائرة بيونج 737 ماكس

مدرب النادى الأهلي: فزنا على الزمالك رغم تسيدهم للقاء

مختل يقتحم بنكا بالساطور ويحرقه بالبنزين .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات راقية وفستان أسود.. بشرى تستعرض أناقتها في مهرجان الجونة

فستان مي عمر الأكثر إغراء.. إطلالات زوجات الفنانين.. مين أجمل؟

روحها حلوة.. زوجة أحمد داود تخطف الأنظار في مهرجان الجونة